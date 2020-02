अरहान से ब्रेकअप के बाद क्या रश्मि बनेंगी आसिम की भाभी? उमर के साथ फैंस ने बनाई जोड़ी

नई दिल्ली: बिग बॉस 13 (Big boss 13) के घर में इस बार कई जोड़ियां देखने को मिली। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की, पारस और माहिरा शर्मा की और आसिम रियाज- हिमांशी खुराना की। एक और जोड़ी रश्मि (Rashmi Desai) और अरहान (Arhaan Khan) की थी, लेकिन शो के दौरान ही अरहान खान की सच्चाई सामने आ गई। जिसके बाद रश्मि ने अरहान से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। लेकिन अब रश्मि की जोड़ी आसिम के भाई उमर के साथ बनाई जा रही है। जी हां, ट्विटर पर उमर और आसिम की तस्वीर काफी वायरल हो रही है।

बिग बॉस खत्म होने के बाद एक वीडियो सामने आया था, जिसमें आसिम, रश्मि और उमर रियाज मस्ती करते नजर आए थे। इसके बाद से ही उमर और रश्मि की जोड़ी को लेकर लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर फैंस उमर के पिता से ये कहते नजर आए कि वो रश्मि को अपनी बहू बना लें। साथ ही #UMRASH ट्रेंड भी करने लगा। फैंस चाहते हैं कि अरहान से अलग होने के बाद रश्मि अब उमर रियाज से शादी कर लें।

