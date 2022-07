‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के मेकर्स को मिली नई दयाबेन, ये मशहूर एक्ट्रेस करेगी दिशा वकानी को रिप्लेस!

लंबे समय से दया बेन के लौटने को लेकर तमाम कयास लगाए जाते रहे हैं लेकिन फैन्स को बार-बार निराश होना पड़ा, लेकिन अब खबर आ रही है कि शो में दया बेन की वापसी हो सकती है। इसके लिए दया बेन के किरदार के लिए एक्ट्रेस का चुनाव भी कर लिया गया है। फाइनली 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के मेकर्स को नई 'दयाबेन' मिल गई है।

‘तारक मेहता’ में जेठालाल और दया की नोंक-झोक एक बार फिर से देखने को मिलेगी। हर कोई दया बेन की वापसी का इंतजार बेसब्री से कर रहा था, लेकिन फाइनली शो में अब दयाबेन की एंट्री होने वाली है। खबर है कि इस किरदार के लिए एक्ट्रेस ऐश्वर्या सखुजा (Aishwarya Sakhuja) के नाम पर मुहर लग गई है।

