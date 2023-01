'अली बाबा दास्तान ए काबुल 2' प्रोमो में अभिषेक निगम को देख भड़के फैंस, कहा- 'शीजान खान की...'

अली बाबा दास्तान-ए-काबुल के नए सीजन का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। शो में शीजान खान की जगह अब अभिषेक निगम लीड रोल में नजर आ रहे हैं। इस सीजन को 'अली बाबा: अंदाज अनोखा चैप्टर 2' कहा जा रहा है। हालांकि, प्रोमो देखने के बाद शीजान खान के फैंस उन्हें वापस लाने की बात कह रहे हैं।

Ali Baba Dastaan E Kabul chapter 2 Promo Reaction, Fans furious after seeing Abhishek Nigam in place of sheezan khan