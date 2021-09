शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को फराह खान ने लगाई थी फटकार, बार-बार गलती कर रहे थे एक्टर

नई दिल्ली। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे है। अपने सवाल जवाब से हर कंटेस्टेंट को घूमा देने वाले बिग बी इस बार खुद शुक्रवार के दिन आने वाले इन दो मेहमानों के बीच फंसते नजर आएंगे। क्योंकि इस सप्ताह के स्पेशल शुक्रवार में हॉट सीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और कोरियोग्राफर व डायरेक्टर फराह खान बैठे नजर आएंगी। दोनों उस दौरान ना केवल बिग बी के सवालों का जवाब देंगी, बल्कि इंडस्ट्री से जुड़े कुछ राज का खुलासा करते भी नजर आएंगी।

‘कौन बनेगा करोड़पति 13’ का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बिग बी के बारे में फराह खान यह बताते नजर आ रही है कि क्यों अमिताभ बच्चन को सेट पर उन्होंने डांट लगाई थी।

बिग बी ने दीपिका से किया सवाल –

इस एपिसोड की एक छोटी सी क्लिपिंग सोनी एंटरटेनमेंट की ओर से शेयर की गई है. जिसमें अमिताभ बच्चन, दीपिका से पूछते हैं कि क्या आपको कभी फराह ने डांटा है। इस पर दीपिका कहती हैं कि एक बार नही बल्कि बहुत बार डांटा है इन्होंने। तब अमिताभ ने अपनी बात का खुलासा करते हुए बताया हैं कि कैसे एक गाने की कोरियोग्राफी के दौरान जब अमिताभ एक स्टेप ठीक से नहीं कर पा रहे थे इस पर फराह ने उनसे कहा – ‘Eh get it right. What do you think you are’? ठीक से करो, क्या समझते हो खुद को?

झिझक गई फराह –

अमिताभ ने बताया कि यह बात स समय की है जब ‘कभी अलविदा न कहना’ मूवी के गाने ‘रॉक एंड रोल सोनिये’ की शूंटिग कर रहे थे। जिस पर उन्हें एक सीन करना था जिसमें टोपी को एक तरह से उछालकर सिर पर रखना था। बार-बार कोशिश करने के बावजूद अमिताभ टोपी का तालमेल सही नही कर पा रहे थे। तब फरहा से उन्हें डांट पड़ी थी। इस बात पर फराह ने झिझकते हुए कहा कि उन्होंने अमिताभ को नहीं अभिषेक को डांटा था।