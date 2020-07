जब Ankita Lokhande ने Shekhar Suman के शो में किया था वादा- अगले साल करूंगी Sushant से शादी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) के रिश्ते से हर कोई वाकिफ है। दोनों की प्यार के किस्से और कहानियां भी खूब हैं। भले ही साल 2016 में दोनों का ब्रेकअप (Sushant Ankita breakup) हो गया था लेकिन जब सुशांत और अंकिता साथ थे तब वो लोगों के फेवरेट कपल हुआ (Sushant Ankita favourite couple) करते थे। अंकिता और सुशांत एक दूसरे से कितना प्यार (Sushant Ankita love bond) करते थे इसके कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हाल ही में अंकिता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सुशांत से कितना प्यार करती थीं ये (Ankita video talking about Sushant) बता रही हैं। सुशांत के निधन के बाद अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिसे खुद शेखर सुमन ने शेयर किया है।

Got emotional looking at this😥https://t.co/mm59WfX24Q