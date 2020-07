‘दिल तो हैप्पी है जी’ के अंश बागरी पर गुंडो ने किया हमला, सिर पर लगी चोट, FIR दर्ज

नई दिल्ली। इन दिनों बॉलीवुड से लेकर टीवी के स्टार्स तक के सेलीब्रिटी तेजी से फैल रही गुंडागर्दी की चपेट में आ चुके है। अभी हाल ही प्रिंयका चोपड़ा के चाचा के साथ हुई सरेआम दिन दहाड़े मोबाइल चोरी की घटना ने पुलिस के चौकन्नेपन पर सवाल उठा दिया था। अब टीवी पर आने वाले शो दिल तो हैप्पी है जी के एक्टर अंश बागरी(TV actor Ansh Bagri beaten up by eight men) के संग एक बड़ा हादसा हुआ है। जिसमें कुछ गुड़ों ने आकर उनपर हमला बोल दिया। जिससे उनके सिर पर बेहद चोटे आई हैं। अंश ने पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई है।

अंश (TV actor Ansh Bagri ने अपने साथ हुई घटना के बारें में इंटरव्यू में बताया कि साल 2019 से वे अपना एक घर बनवा रहे थे जिसका काम कॉन्ट्रैक्टेर कर रहा था लेकिन कॉन्ट्रैक्टेर के द्वारा काम में हो रही देरी के चलते अंश की उससे बहस हो गई। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टेर उनसे पैसे की मांग करने लगा। जिस पर अशं( actor Ansh Bagri) ने उसकी एक भी बात नही मानी क्योंकि अंश कॉन्ट्रैक्टेर को 80% पैसे पहले ही दे चुके थे. और बाकि की रकम काम हो जाने के बाद देने की शर्त रखी गई थी। उसके लिए अंश ने संजय कॉन्ट्रैक्टेर को डांट भी लगाई थी

लेकिन संजय ने दिल्ली मैं उनकी मां को परेशान करने लगा। अंश की मां ने पुलिस में शिकायत भी की। लेकिन इसके बाद भी वो लगातार घर आकर धमकी देने लगा।.

अंश पर गुंडों ने कैसे किया हमला?

अंश ने बताया कि शनिवार के दिन कुछ लोग मेरे घर आए। और मुझे बात करने के बहाने बाहर ले गए। इनमें से एक शख्स वीडियो बनाने लगा। तभी किसी नें मुधे जोर से धक्का दिया और आठ से दस लोगों ने मिलकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। जिससे अंश बागरी के सिर पर चोटें आई हैं।

अंश (TV actor Ansh Bagri )ने बताया कि उसे पीटता देख मदद के लिए कोई भी आगे नही आया बल्कि एक बूढ़े आदमी ने उनकी मदद की। तब तक पुलिस को उनके घर पर पहुंच गई थी अंश ने बताया पुलिस उनकी काफी मदद कर रही है और FIR दर्ज करवा रही है।