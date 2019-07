MeToo विवाद के बाद अनु मलिक की हो रही टीवी पर वापसी, इस शो में आ सकते हैं नजर

मुंबई। पिछले साल MeToo हैशटैग के साथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े विवाद सामने आए। इनमें यौन शोषण से जुड़े मामले ज्यादा थे। इसी तरह का एक मामला सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ( Anu Malik ) के खिलाफ था। इसके चलते उन्हें इंडियन आईडल-10 ( Indian Idol 10 ) में जज की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अब खबर आ रही है कि अनु मलिक फिर से टीवी पर वापसी कर सकते हैं।

TOI की एक खबर के मुताबिक अनु मलिक की टीवी पर वापसी हो सकती है। हालांकि उनके इस बार जज बनने की संभावना नहीं है। अनु मलिक बतौर गेस्ट गीतकार समीर के साथ नजर आ सकते हैं। उनकी रि-एंट्री की संभावना सिंगिंग रियलिटी शो 'सुपरस्टार सिंगर' ( Superstar Singer ) से है। इस शो के आने वाले एपिसोड्सस में समीर और अनु मलिक बतौर गेस्ट दिखाई दे सकते हैं।

दूसरी तरफ उनके इंडियन आईडल-11 ( Indian Idol 11 ) में फिर से जज के रूप में लौटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी इस शो का 11वां सीजन शुरू नहीं हुआ है। अभी उनके इस शो के जज बनने को लेकर संशय की स्थिति है।

The epic 90s return, and it's musical legends are all praises for our Super Contenders! Watch #SuperHarshit and #SuperPrity on #SuperstarSinger, this Sat-Sun at 8 PM, only on Sony. @javedali4u @SachinKumarVal @salmanaliidol @jyotica_tangri @iamnitinkumar1 @jaybhanushali0 pic.twitter.com/YzG0nQrko7