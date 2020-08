सिनेमा और टीवी में फैले भेदभाव को लेकर बोले Anup Soni- फिल्मों में काम करना आपको महान कलाकार नहीं बना देता है

नई दिल्ली | एक्टर अनूप सोनी (Anup Soni) ने थियेटर से लेकर वेबसीरीज तक में काम किया है। इस बात को लेकर काफी खुश हैं कि उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिला। लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि एक्टर्स की टीवी और फिल्मों के बीच में तुलना की जाती है कि ये तो तो फिल्म का या टीवी का एक्टर (Anup Soni on difference between TV and Films)है। उन्होंने आगे कहा कि ये बिल्कुल होता है, बहुत ज्यादा। हमेशा लोगों से कहता हूं कि एक्टर किस प्लेटफॉर्म से है, किस प्लेटफॉर्म पर फेमस है इससे मत जज करो (Anup says dont judge people bt their medium) बल्कि उसके टैलेंट से परखो।

अनूप सोनी ने आगे कहा कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने फिल्मों में काम किया है इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े एक्टर बनो या टीवी में काम किया है तो आप अच्छे एक्टर (Anup says to work in films does not mean you are good look) नहीं हो। ये सिर्फ एक माध्यम है। मैंने सबकुछ किया है। अगर आपको मुझे जज करना है तो कहो अनूप सोनी अच्छा या बुरा एक्टर। फिर इससे मतलब नहीं है कि टीवी एक्टर हूं या थियेटर एक्टर। मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म का चेहरा नहीं हूं।

सोनी से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने करियर में इस चीजों का सामना किया है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी आपके मुंह पर नहीं कहता है बल्कि पीठ पीछे कहते हैं वो तो टीवी एक्टर (Anup says people talk on back he is a tv actor) है। हालांकि मेरे साथ ये उतना नहीं हुआ। 20-22 साल पीछे जाएं तो कोई भी डेली सोप्स नहीं थे और ना ही टीवी इतना बड़ा माध्यम था। साल 2000 के बाद से मेरी पहचान सिर्फ टीवी एक्टर की नहीं थी बल्कि कलाकार के तौर पर थी। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ा हूं और तभी से इन सबका सामना करने लगा था। यहां तक कि कई लोग कहते हैं कि आपकी क्राइम पेट्रोल वाली इमेज है वो बहुत दमदार है। मैंने कहा कि मैं एक कलाकार हूं। मैं कोई भी रोल करूंगा अगर मैं अच्छा काम नहीं करता हूं मुझे निकाल दो। लेकिन इमेज-इमेज क्या कर रहे हो। टीवी करना ऐसा हो गया जैसे कोई छोटी बात (To do a tv acting is not a small thing) है।