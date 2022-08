Paras Kalnawat ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा- सीनियर एक्टर ने रची साजिश, फोन से सबूत मिटाने के लिए बनाया दबाव

छोटे पर्दे पर अनुपमा लोगों के पसंदीदा शोज में से एक है। इसकी लोकप्रियता हर दिन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इन दिनों शो से पारस कलनवात के बाहर जाने के बाद काफी उथलपुथल मची हुई है। अनुपमा के बेटे समर यानी कि पारस कलनावत (Paras Kalnawat) को रातों-रात मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद एक्टर हर रोज कोई न कोई चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं।

अब हाल ही में एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान Paras Kalnawat ने शो के सीनियर एक्टर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि शो के एक सीनियर एक्टर के कारण उन्हें शो से निकाला गया है। इसके अलावा पारस ने ये भी बताया कि शो से उनके सीन काटे जाने लगे थे। सेट पर लोग उनके बारे में झूठी बाते करने लगे थे और कहते थे कि मैंने उन्हें धमकी दी और उनके बारे में कुछ कहा।



उन्होंने आगे बताया कि उनके खिलाफ शो में प्लॉटिंग होने लगी थी। जब उन्होंने ये बात मेकर्स से की तो उन्होंने सीनियर एक्टर की सुनी। पारस ने बताया कि प्रोडक्शन टीम ने भी उन्हें इन सारी बातों के लिए बुलाया, लेकिन उनके पास फोन में सबूत थे जो उन्होंने टीम को दिखाए। टीम ने उनसे सारे सबूत अपने फोन से हटाने को कहा। टीम ने कहा कि जो भी हुआ है वो उसे भूल जाएं।

Anupama' fame Paras Kalnawat made serious allegations on senior actor of show