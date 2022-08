एक्स गर्लफ्रेंड उर्फी जावेद द्वारा लगाए गए आरोपों पर Paras Kalnawat ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'दिक्कत है तो आगे...'

बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद सुर्ख़ियों में आई एक्ट्रेस-मॉडल उर्फी जावेद अपने अतरंगी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अपने ड्रेसिंग स्टाइल और बोल्ड अवतार को लेकर उर्फी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन इन दिनों एक्ट्रेस अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर चर्चा में हैं। उर्फी जावेद पॉपुलर सीरियल 'अनुपमा'(Anupamaa) में समर का रोल कर चुके अभिनेता पारस कलनावत के साथ रिश्ते में रह चुकी हैं और अब एक्टर ने इसपर चुप्पी तोड़ी है।

कुछ समय पहले उर्फी ने बताया था कि उनके ब्रेकअप की वजह पारस का पॉजेसिव होना था। उर्फी ने ये भी कहा कि पहले उनको अनुपमा शो में लिया जाना था, लेकिन फिर पारस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब इसपर एक्टर ने रिएक्शन दिया है।



पारस ने एक इंटरव्यू के दौरान जवाब देते हुए कहा कि मेरे बारे में कोई बुरा बोलकर खुश है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बारे में बात करने के लिए मुझमें गुस्सा होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं है। अगर मुझे किसी के दिक्कत है, तो मैं आगे आकर उससे इस बारे में बात करूंगा, बजाय उस इंसान के बारे में कुछ भी बोलने के।

