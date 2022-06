Ashram 3 में जब Bobby Deol संग इंटीमेट सीन के लिए जब पापा से मांगी परमिशन तो मिला ये जवाब

'आश्रम 1' और 'आश्रम 2' के बाद 'आश्रम 3' रिलीज के लिए तैयार है। जब से सीरीज की घोषणा हुई है तब से लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। पहले दो पार्ट्स में जहां बोल्ड सीन्स की भरमार थी वहीं तीसरे पार्ट के ट्रेलर से ही पता लग रहा है कि ये भी इस मामले में कम नहीं होगी। ‘आश्रम 3′ में ईशा गुप्ता, त्रिधा चौधरी, अदिति पोहनकर के अलावा अनुरिता झा भी एक अहम भूमिका में हैं।

अनुरिता झा ने आश्रम 3 में इंटीमेट सीन्स किए हैं। इसे लेकर एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बात की। एक्ट्रेस ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि, उन्होंने 'आश्रम 3' के सीन के बारे में पहले ही फैमिली को बता दिया था।

