कपिल शर्मा एक बार फिर टीवी पर धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। उनके नए शो का नाम है 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा।' सुनने में आ रहा है कि इस बार शो में अपनी हंसी और शायरी का तड़का लगाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की जगह अर्चना पूरन सिंह ले रहीं हैं। कपिल के नए शो की शूटिंग की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की गई हैं। फोटोज में अजय देवगन भी नजर आ रहे हैं।

‘सुपर डांसर 2’ के सेट पर दिशा और टाइगर ने बिखेरा अपने डांस का जलवा

एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा का बुरा दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जहां एक ओर उनके पुराने साथी सुनील ग्रोवर ने वापसी करने से मना कर दिया है। वहीं अब शो की जान रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने फिलहाल दोबारा शो का हिस्सा बनने से मना कर दिया।

राजपाल यादव को 2 साल तक नहीं मिला काम तो ज्योतिषी की सलाह पर खुद चले जेल

इस बार दर्शक सिद्धू की जगह अर्चना पूरन को ठहाके लगाते देखेंगे। कपिल के शो का हिस्सा बनने की जानकारी खुद अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि, 'सिद्धू बीमारी के चलते शो की शूटिंग कर पाने में असमर्थ हैं।' इसके साथ ही उनका कहना है, सिद्धू जी की कुर्सी पर बैठना अजीब लगता है, साथ ही हम सब उन्हें इस कुर्सी पर बैठे देखने के आदी हैं। लेकिन कपिल ने मुझे शूटिंग के दिन ही बुलाया और मैं अपने पुराने मित्र को मना नहीं कर सकी।'

कंगना रनौट ने किया नए घर में गृह प्रवेश, सिर्फ डिजाइनिंग में खर्च किए 20 करोड़

इसके साथ ही अर्चना ने बताया कि वह कुछ एपिसोड में नजर आएंगी, जैसे ही सिद्धू ठीक हो जाएंगे, वह फिर से अपनी कुर्सी पर आकर बैठेंगे। खबरों की मानें तो सिद्धू पहले से ही कपिल से नराज चल रहे हैं। सिद्धू की तबीयत खराब होने के कारण कपिल ने उनकी जगह एक खास मेहमान के तौर पर अपनी दोस्त अर्चना पूरन सिंह को बुला लिया।

कपिल के नए शो के पहले एपिसोड में अजय देवगन गेस्ट के रूप में नजर आएंगे। अजय के साथ शूट हुए इस शो की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से शेयर की जा रही हैं। नीचे देखें कुछ फोटोज:

One more from set of #FamilyTimeWithKapilSharma . ❤ pic.twitter.com/6xszS023it

Here is the King 💥😍 @KapilSharmaK9 #FamilyTimeWithKapilSharma pic.twitter.com/vCicwj4Gwj

One more from set of #FamilyTimeWithKapilSharma ❤❤

With @kikusharda and @haanjichandan 😍😍

King is back with his gang pic.twitter.com/AgYaNg0UKE