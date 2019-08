View this post on Instagram

The celebrations are in full swing!! A buffet of amazing singing and fun moments are in store for you tonight on #SuperstarSinger #ShaadiSpecial at 8 PM @kapilsharma @kikusharda @chandanprabhakar @krushna30 @bharti.laughterqueen @sumonachakravarti @rochellerao @banijayasia @archanapuransingh @thejohnabraham @mrunalofficial2016 @arunairanikohli