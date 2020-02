शाहरुख खान के साथ आसिम रियाज का एड आया सामने, जमकर वायरल हो रहा वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) भले ही खत्म हो गया हो लेकिन आसिम रियाज (Asim Riaz) की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। उनके फैंस उनको ट्रेंड (Twitter) करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए उनसे जुड़ी कोई ना कोई खबर वायरल कर ही देते हैं। हाल ही में आसिम रियाज का शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Ad) के साथ एक एड वीडियो सामने आया है, जिसपर पहले शायद ही किसी की नज़र गई होगी। आसिम का ये वीडियो उनके ही एक फैन ने सामने लाया है।

आसिम रियाज़ (Asim Riaz) अब एक पॉपुलर फेस बन चुके हैं और उनके फैंस (Asim Riaz Fans) हमेशा ही उन्हें सपोर्ट करते रहते हैैं। हाल ही में आसिम से मिलने के लिए उनके दो फैंस 20 किमी तक उनका पीछा तक कर चुके हैं। और अब आसिम का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, ये आसिम का पुराना वीडियो है जिसमें वो कई लोगों की भीड़ में खड़े हुए हैं। भले ही आसिम का रोल इस एड कॉमर्शियल में छोटा सा है लेकिन उनके फैंस की दिवानगी उन्हें कहीं से भी खोज लाती है। आसिम का वीडियो सोशल मीडिया और ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है।

Is it Really Asim with SRK ???#AsimRiaz pic.twitter.com/8FJflmre1C