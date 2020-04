हिमांशी खुराना से ब्रेकअप पर आसिम रियाज ने दिया जवाब, कहा- मुझे मतलब नहीं वो...

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद जो जोड़ी एक कपल के रूप में निकली वो आसिम रियाज़ और हिमांशी खुराना की जोड़ी रही। फैंस दोनों को एक साथ देखने के लिए बेकरार रहते हैं लेकिन हाल ही में हिमांशी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड हो गया। उन्होंने ट्वीट में टूटा हुआ दिल भी बनाया जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। इसी पर अब आसिम का जवाब भी आ गया है जिसके बाद अब सब क्लीयर हो गया है।

Nobody wana see us together.....💔

दरअसल, हिमांशी खुराना ने ट्वीट कर लिखा था- हमें कोई भी साथ नहीं देखना चाहता। इसके साथ उन्होंने टूटा हुआ दिल भी बनाया जिससे हर किसी को यही लगा कि अब आसिम और हिमांशी का राहें जुदा हो गई हैं। ये खबर हर तरफ फैलने के बाद दोनों के फैंस भी काफी अपसेट नजर आए लेकिन आसिम ने इन सभी बातों पर विराम लगाते हुए ट्वीट किया है।

उन्होंने लिखा- हिमांशी बेबी.. मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे इससे मतलब नहीं वो क्या कहते हैं या करते हैं। आसिम के इस ट्वीट से साफ हो गया है कि दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ हैं और सब कुछ ठीक है। आसिम के इस ट्वीट के बाद फैंस एक बार फिर खुश नजर आ रहे हैं और दोनों की शादी की डिमांड कर रहे हैं।

@realhimanshi BABE I AM WITH YOU NO MATTER WHAT THEY SAY OR DO.!!!