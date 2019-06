वेबसीरीज फिक्सर की शूटिंग में घुस आए गुंडे, डंडे और सरियों से की मारपीट, एक्ट्रेस छिपी कार में, वायरल हुआ वीडियो

मुंबई। शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस और अन्य क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ गुंडों ने डंडे और सरियों से टीम को बुरी तरह पीटा। इसमें क्रू के कुछ मेंबर्स को चोट आई है। इस घटना का वीडियो फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और तिग्मांशू धुलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

एकता कपूर की वेबसीरीज 'फिक्सर' के क्लाइमेक्स शूट के दौरान ये वारदात हुई। शूटिंग घोड़बंदर रोड स्थित एक फैक्ट्री में हो रही थी। मारपीट की इस घटना में एक्ट्रेस माही गिल के साथ मारपीट की गई। सिनेमेटोग्राफर संतोष थुंडियल को सिर में चोट आई है। उनके सिर पर 10 टांके आए हैं। निर्देशक सोहम के कंधे में चोट आई है।

एकता कपूर के इंस्टाग्राम पर पोस्ट में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस माही गिल और प्रोड्यूसर साकेत स्वाहने इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। साकेत का आरोप है कि 19 जून को टीम मीरा रोड पर एक फैक्ट्री में शूट कर रहे थे। शूटिंग के लिए परमिशन ली गई थी और पैसे चुकाए गए थे। टीम सुबह 7 बजे से शूट कर रही थी। करीब 4 बजे चार लोग नशे में धुत होकर आए। इनके हाथों में लकड़ी, डेंडे और सरिए थे। उन्होंने क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट की। मारपीट करने वाले लोगों का कहना था कि वह लोकेशन उनकी है और उनकी परमिशन के बिना शूट नहीं किया जा सकता है।

एक्ट्रेस माही गिल ने वीडियो में आरोप लगाया है कि, वे लोग मुझे मारने लगे थे, मैं गाड़ी में बैठी जाकर। वे हम लोगों को ऐसे मार रहे थे जैसे किसी जानवर को पीट रहे हों।' एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि पुलिस वहां आई थी और गुंडों को बोल रही थी कि मारो इनको पकड़ के। पेट्रोलिंग पुलिस ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया और पैसों की डिमांड करने लगे।'

