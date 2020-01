Baba Jackson पहुंच गए 'इंडियाज बेस्ट डांसर' में, ऋतिक ने पूछा था कौन है ये डांसर

मुंबई। अपने टिक टॉक वीडियो से देशभर में सराहे जा रहे जोधपुर के युवराज परिहार ( Yuvraj Parihar ) उर्फ बाबा जैक्सन ( Baba Jackson ) जल्द ही 'इंडियाज बेस्ट डांसर' रियलिटी शो में नजर आ सकते हैं। माइकल जैक्सन की तरह डांस मूव्ज करने वाले युवराज ने हाल में 'इंडियाज बेस्ट डांसर' ( Indias Best Dancer Auditions ) शो के लिए आॅडिशन दिया है। बाबा जैक्सन के वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों से लेकर सेलेब्स उनकी तारीफ करते दिखाई दिए।

युवराज ने अपने आॅडिशन को लेकर कहा,' मैं इंडियाज बेस्ट डांसर के आॅडिशन के लिए उत्साहित हूं। इस दौरान मैं माइकल जैक्शन स्टाइल में बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस करुंगा। मेरे को ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, रवीना टंडन जैसे सेलेेब्स से प्रोत्साहन मिला है। इससे मुझे डांसिंग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है।

बता दें पिछले दिनों ऋतिक रोशन ने युवराज की तारीफ सोशल मीडिया पर की थी। कोरियोग्राफर- निर्देशक रेमो डिसूजा ने उन्हें अपनी मूवी में फीचर करने की बात कही थी। उसके बाद तो लोग युवराज के बारे में सर्च करने लगे। युवराज जोधपुर के साधारण परिवार से आते हैं। युवराज ने ऋतिक, प्रभुदेवा, माइकल जैक्सन, टाइगर श्रॉफ के डांस देखकर स्वयं डांस सीखा है।

इंडियाज बेस्ट डांसर में जजेज के रूप में गीता कपूर, टेरेंस लेविस और मलाइका अरोड़ा नजर आएंगी। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया इस शो के होस्ट करेंगे। प्रतिभागियों के साथ 12 मेंटर्स होंगे। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले इस डांस रियलिटी शो के आॅडिशंस जनवरी से देश के कई शहरों हो रहे हैं।

