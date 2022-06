बंद होने की कगार पर पहुंचा Bade Ache Lagte Hain 2, जल्द ही ऑफ एयर हो सकता है शो!

'बड़े अच्छे लगते हैं 2' टीवी के टॉप शोज में से एक है। हर घर में इसका कोई न कोई चाहने वाला है, लेकिन अगर आप भी इसके फैन हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। अब खबर आ रही है कि इस सीरियल का प्रसारण जल्द ही रोका जा सकता है और यह ऑफ एयर हो जाएगा।

शो की लोकप्रियता को देखने के बाद सालों बाद इस शो का दूसरा सीजन लाया गया था। शो में नकुल मेहता ने राम का किरदार निभा रहे हैं और दिशा परमार प्रिया का। शुरुआत में तो शो को खूब पसंद किया गया, लेकिन धीरे-धीरे इसकी टीआरपी गिरने लगी है।

