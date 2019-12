BB13: पहली बार बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला फूट-फूटकर कर रोए, इस वजह से टूट पड़े

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर #StayStrongSidharth ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह है सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) की रोते हुई तस्वीरें। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला की रोते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सिद्धार्थ को इस हालत में देखकर लोग उनके सर्मथन में आ गए हैं। सिद्धार्थ की यह तस्वीरें घर में होने वाले टास्क के दौरान की हैं। बिग बॉस के तीन दिसंबर के एपिसोड के खत्म होने के बाद एक प्रोमो दिखाया गया था जिसमें सिद्धार्थ और आसिम का झगड़ा होता हुआ दिखाई दिया था। झगड़े के बाद सिद्धार्थ को रोते हुए देखा गया।

MY HATE FOR YOU #AsimRiaz is INCREASING DAY BY DAY. Extreme level ki hate ho rahi Ab Tumse. A person is suffering from typhoid, still giving his 100% in task & Phir bhi Tumhe poke krna H, Physical hona h

ARE U HUMAN? Humanity dikhti ni tumhare andar

Shame👎 #StayStrongSidharth💔 pic.twitter.com/kDujxe8ggV