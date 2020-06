'मैं जीना चाहता हूं..' बेगूसराय में Shivangi Joshi के पिता का किरदार निभाने वाले Rajesh Kareer ने मांगी मदद, शेयर किया Video

नई दिल्ली | कोरोना वायरस महामारी के दौरान बहुत सारे टीवी एक्टर्स आर्थिक तंगी (Financial crisis in coronavirus pandemic) के चलते मदद मांगते हुए नजर आए हैं। लगभग तीन महीने से सभी टीवी सीरियल और फिल्मों की शूटिंग बंद है। ऐसे में स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए स्थिति बेहद बुरी (Struggling situation in lockdown) हो गई है। उनके लिए दो वक्त का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है।

हाल ही में एक ऐसे ही एक्टर राजेश करीर जो सीरियल बेगूसराय (Begusarai) में टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के पिता का (Shivangi Joshi's Father Rajesh Kareer) किरदार निभा चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया है। राजेश करीर सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने मंगल पांडे, अग्निपथ 2 (Rajesh Kareer worked in Mangal Pandey) और कई टीवी शोज में सपोर्टिंग रोल किए हैं आज आर्थिक तंगी (Rajesh Kareer Financial crisis) से जूझ रहे हैं। मुंबई में वो काफी सालों से रह रहे हैं लेकिन उन्होंने अब उनके लिए अपने परिवार का पोषण करना मुश्किल हो रहा है।





उन्होंने एक वीडियो शेयर (Rajesh Kareer pleading video) किया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं एक कलाकार हूं और आशा करता हूं कि लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा। अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो ये जिंदगी मुझपर भारी पड़ेगी। मुझे मदद की सख्त जरूरत है क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मैं मुंबई में अपने परिवार के साथ पिछले 16 साल से रह रहा हूं। बहुत लंबे समय से मुझे काम नहीं मिला और अब तीन महीने से कोई शूटिंग नहीं हो रही और हमें पता भी नहीं कि ये कब शुरू होगी। अगर लोग मेरी 300-400 रुपए से भी मदद (Rajesh ask 300-400 rupees help) कर सकते हैं तो ये बहुत होगा क्योंकि मैं पंजाब वापस जाना चाहता हूं। मैं जीना चाहता हूं, जिंदगी से हारना नहीं चाहता।

राजेश ने अपने बैंक डिटेल्स साझा (Rajesh Kareer shared bank details) की हैं और कहा कि मेरे पास बस यही तरीका बचा था, कृपया मेरी मदद करें। बता दें कि इससे पहले हमारी बहु सिल्क (Hamari Bahu Silk) के एक्टर्स भी अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि पिछले एक साल से उनकी पेमेंट पेंडिंग थी और कोरोना के बाद से जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई।