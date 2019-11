बिग बॉस 13 के घर में ये हैं एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स, अभी तक कोई नहीं जानता, यंहा देखें लिस्ट

नई दिल्ली | बिग बॉस में हर सीजन में टकरार के साथ प्यार भी देखने को मिलता है। कोई किसी का दोस्त बनता है तो कोई किसी को प्यार कर बैठता। कई बार कंटेस्टेंट्स गेम के लिए भी दिखावे के रिश्ते बनाते हैं। लेकिन कभी-कभी रिएलटी शोज़ में सच्चे रिश्ते भी बन जाते हैं। जैसे पुनीस-बंदिगी, मनु-मनवीर, श्रीसंत-दीपिका कक्कड़ के रिश्ते बिग बॉस के बाहर भी वैसे ही देखने को मिले। इनकी दोस्ती हो या लव लाइफ आज भी बेमिसाल रही। तो चलिए जानते हैं बिग बॉस 13 के दोस्ती वाले रिश्ते।

पारस छाबड़ा-माहिरा शर्मा

पारस छाबड़ा फ्लर्टी बॉय हैं ये सबको पता है और ऐसी ही उन्होंने अपनी इमेज भी बनाकर रखी है। बिग बॉस के अंदर आते ही पारस की दोस्ती टीवी एक्ट्रेस माहिरा शर्मा से छट से हो गई थी। हालांकि शहनाज़ और उनकी दोस्ती भी बढ़ती हुई दिखाई दी थी लेकिन वो उतनी स्ट्रॉंग नहीं नजर आई। जब माहिरा शर्मा को बिग बॉस के घर में कोई कुछ कहता है तो पारस सबसे पहले आकर खड़े हो जाते हैं।

