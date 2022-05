'भाबीजी घर पर हैं' के लिए मोटी रकम वसूलते हैं तिवारी जी, एक दिन की फीस जानकर रह जाएंगे दंग

'भाबीजी घर पर हैं' लोकप्रिय शोज में से एक है। हर एक घर में इसके चाहने वाले हैं। इस शो के किरदारों ने अपनी कमाल की अदाकारी से दर्शकों के दिल में खास जगह बना ली है।

अंगूरी भाभी, विभूति नारायण, अनिता भाभी और मनमोहन तिवारी रोजाना दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डोज़ देते नजर आते हैं। यहीं कारण है कि लोग शो के लेटेस्ट अपडेट से लेकर इस शो के कलाकारों के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। मनमोहन तिवारी का यह शानदार किरदार रोहितास गौड़ निभाते हैं, लेकिन क्या आप जानते है कि आपको इतना हंसाने वाले इस एक्टर की एक दिन की फीस शो में कितनी है। इनकी एक दिन की फीस जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

bhabi ji ghar par hai know the fees of tiwari ji for one day