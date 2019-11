Big Boss 13: वाइल्ड कार्ड से एंट्री करने वाले विशाल आदित्य सिंह से इसलिए डरते हैं असीम रियाज, कही इतनी बड़ी बात

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Big Boss 13) में एक के बाद एक वाइल्ड कार्ड होती जा रही हैं। पिछली तीन एंट्री के बाद अब सीरियल चंद्रकांता फेम एक्टर विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) ने बिग बॉस के घर में एंट्री मार दी है। रविवार को आए एपिसोड में विशाल ने धमाकेदार एंट्री करते हुए जंहा सलमान खान के साथ थोड़ी मस्ती मजाक किया वहीं घरवालों को अपने तीखे तेवरों से अवगत कराया। विशाल के घर में एंट्री करते ही खलबली मच गई है।

