बिग बॉस 11 के गेम प्लानर विकास गुप्ता शो में लौट रहे हैं, ऐसे करेंगे दर्शकों को एंटरटेन!

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में इस तरह के नए-नए ट्विस्ट आ रहे हैं कि लोगों के लिए शो लगातार बड़ा एंटरटेनमेंट का ज़रिया बना हुआ है। वहीं इस बार कई वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 'बिग बॉस 11 (Bigg Boss 11) के पूर्व कंटेस्टेंट विकास गुप्ता (Vikas Gupta) की शो में जल्द एंट्री होगी। बता दें कि विकास गुप्ता बिग बॉस 11 में काफी पॉपुलर कंटेस्टेंट थे और शो में उनके आने की खबर फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है।

Exclusive & Breaking #BiggBoss_Tak



vikas gupta to be locked inside #BB13 House

Not for a few hr (day) but for indefinite days



But twist, Vikas will play & also to be a part of the nomination process like other contestants.



Retweet 🔃 Excited

Like ❤️ Not#BB13WithBiggBoss_Tak