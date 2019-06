'बिग बॉस' फेम सुरभि राणा के हाथ लगा नया प्रोजेक्ट, बॉलीवुड के इस सुपरस्टार संग करेंगी काम

मशहूर शो 'बिग बॉस' में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेन्ट्स की किस्मत अक्सर बदल जाती है। 'बिग बॉस 12' के कंटेस्टेंट्स रोमिल चौधरी, सबा खान और रॉश्मि बानिक के हिस्से में टीवी शो और वेब-सीरीज की तैयारी में जुटे हुए है। अब खबर आ रही है कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट सुरभि राणा को भी नया प्रोजेक्ट मिला है। बताया जा रहा है कि वह बॉलीवुड के सुपरस्टार के साथ नजर आएंगी।

'बिग बॉस' से पहले 'एमटीवी रोडीज एक्सट्रीम' में भी कंटेस्टेंट रह चुकी सुरभि जल्द ही सुनील शेट्टी के साथ एक प्रोजेक्ट में नजर दिखेंगी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी है। इंस्टाग्राम पर सुरभि ने लिखा- "An offer I could never refuse" #thegodfather #bollywood #ka #[email protected]#freshly #baked #news #comingout #soon.

एक्ट्रेस ने सुनील शेट्टी संग एक फोटो भी शेयर की है। हालां कि अब भी तक प्रोजेक्ट से संबंधित कोई जानकारी सामने नहीं आई हैं। ये फिल्म भी हो सकती है या कोई टीवी शो और वेब सीरीज। लेकिन सुरभि राणा के लिए सुनील शेट्टी संग काम करना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। आपको बता दे कि सुरभि पेशे से एक डेंटिस्ट हैं और उनकी शादी भी एक डॉक्टर से हुई है।