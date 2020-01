Bigg boss 13: आसिम की रूमर्ड गर्लफ्रेंड श्रुति आई सामने, बताई पूरी सच्चाई.. हिमांशी के साथ रिश्ते को लेकर किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में आजकल आसिम रियाज़ (Asim Riyaz) काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। जहां एक तरफ वो हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) से अपने प्यार का इज़हार कर चुके हैं वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ये खबर तब उठी जब विकास गुप्ता ने कहा कि पहले आसिम को बाहर का रिश्ता खत्म करना चाहिए था तब हिमांशी के साथ कुछ शुरू करना चाहिए था। जिसके बाद अब आसिम के भाई भड़क उठे हैं और गर्लफ्रेंड कही जाने वाली श्रुति तुली (Shruti Tuli) भी सामने आई हैं। दोनों ने आसिम को लेकर पूरी सच्चाई बताई है जो काफी हैरान करने वाली है।

हिमांशी खुराना ने कुछ दिन पहले ही अपने मंगेतर से 9 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था और आसिम (Asim Riyaz) से प्यार को मंजूर किया था। जब हिमांशी (Himanshi Khurana) घर में फिर से पहुंची तो आसिम ने अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज़ किया और हिमांशी ने भी कहीं ना कहीं उनके प्यार को कुबूल किया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर आसिम बाहर रह रही गर्लफ्रेंड श्रुति तुली को लेकर चर्चा में हैं जिसपर उनके भाई ने लगाम लगा दी है। आसिम के भाई उमर रियाज़ ने विकास गुप्ता को झूठी बाते फैलाने के लिए लताड़ लगाई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि विकास उनके भाई के बारे में घटिया बातें ना करें। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने सफाई दी है कि विकास ने जो भी सब झूठ है। इसके अलावा आसिम की बेस्ट फ्रेंड श्रुति तुली ने भी बड़ा खुलासा किया है।

After the yest promo was out, i had to clarify the accusation made by #Vikas on #Asim. Made a video about it. Guys do tag colors and endemol people in ur comments so that it reaches up to them. @ColorsTV @EndemolShineIND



Link below 👇👇https://t.co/4H8gKNkXst