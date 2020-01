Bigg Boss 13: एंग्री यंग मैन सिद्धार्थ शुक्ला के बदले अंदाज से फैंस को हुआ प्यार, #EntertainerSid कर रहा ट्रेंड

नई दिल्ली। 'बिग बॉस 13’ (Bigg Boss 13) के घर में हर कोई प्रतियोगी अपनी अलग-अलग खूबी की वजह से लोगों के बीच फेमस है। वहीं घर में एंग्री यंग मैन के नाम से फेमस सिद्धार्थ शुक्ला (siddharth shukla) आजकल घर के अंदर और घर के बाहर काफी डिमांड है। वहीं सिद्धार्थ अब वर्चुअल दुनिया में #EntertainerSid बन गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला (siddharth shukla) का जहां लोगों को गुस्सा करने अंदाज और शहनाज से प्यार करने अंदाज काफी पसंद आ रहा है तो आजकल घर में उनके बदलते रवैए को लेकर लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे हैं।

दरअसल 'Bigg Boss' के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके विंदु दारा सिंह (vindu dara singh) ने पोस्ट किया, "#EntertainerSid-सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने एक बार फिर से 10 लाख ट्रेंड को पूरा कर लिया है। 10वीं और 11वीं बार हमने 10 लाख ट्रेंड की उपलब्धि पा ली है। साथ ही 20 लाख और 30 लाख ट्रेंड की भी. 'बिगबॉस' के इतिहास में किसी भी प्रतिभागी के लिए लाखों के ट्रेंड में यह संख्या सर्वाधिक है।"

Our trend is at Num 2 position #EntertainerSid