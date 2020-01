Bigg Boss 13: वीकेंड का वार में एक नहीं दो कंटेस्टेंट होंगे बाहर, शहनाज़ गिल का हो जाएगा सफर खत्म!

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में इस बार एलिमिनेशन काफी हैरान करने वाला है। फिनाले में अब कुछ ही दिन बचे हैं। सभी कंटेस्टेंट अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं। इस बार चार लोग नॉमिनेट हुए हैं जिसमें दो वो प्रतिभागी हैं जो कई लोगों के फेवरेट भी हैं और शो में स्ट्रॉंग कंटेस्टेंट भी हैं। सिद्धार्थ शुक्ला जिनकी फैन फॉलोइंग गजब की है और कई सेलिब्रिटीज़ पहले से ही उन्हें विनर मान रहे हैं, वहीं शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) भी एंटरटेन करने के कारण मजबूत प्रतिभागी हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उनका सफर भी बिग बॉस के अंदर अब खतरे में हैं।

खबरों की मानें तो इस बार बिग बॉस में डबल एलिमिनेशन होगा जिसके बाद आरती सिंह (Aarti Singh) के साथ-साथ शहनाज़ गिल भी बेघर हो सकती हैं। द खबरी और कमाल आर खान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, शहनाज़ गिल (Shehnaaz Gill) पर जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। दर्शक उन्हें जाहिर तौर पर पसंद कर रहे थे लेकिन टास्क के दौरान उनका फ्लिप करना शायद फैंस को अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं विशाल (Vishal Aditya Singh) और सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) को उनके फैंस मजबूती के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें खूब प्यार मिल रहा है।

