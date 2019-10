BB13 : फिनाले का काउंटडाउन शुरू, यह कंटेस्टेंट हुआ बेघर? सलमान ने जमकर लगाई थी लताड़

टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' लगातार चर्चा में है चाहे वो घर में टास्क हो या फिर किसी बात के लिए घरवालों का झगड़ा। वही, इस बार चर्चा की बात कुछ और है। इस बार बिग बॉस ने घरवालों को अचानक तगड़ा झटका दे दिया है।

'बिग बॉस 13' के घर में फिनाले का काउंटडाउन शुरू हो गया है जल्द ही घरवालों पर इसकी गाज गिरती नजर आएगी। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आधा घर खाली हो जाएगा।

शो का एक प्रोमो भी चल रहा है जिसमें आधी रात को सरप्राइज एविक्शन होता है और सभी घरवाले टेंशन में नजर आते हैं। सरप्राइज एविक्शन का यह शो आज रात यानी 29 अक्टूबर को टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि दलजीत, कोएना और अब्बू मलिक के बाद घर से कौन बेघर होता है।

सोशल मीडिया पर चर्चा है कि 'सिद्धार्थ डे' घर से बेघर किया गया है। वहीं, सिद्धार्थ डे को सलमान ने वीकेंड के वॉर पर टास्क के दौरान सना को गलत बातें बोलने के पीछे जमकर लताड़ा था। फ़िलहाल इस बात की पुष्टि तो शो देखने के बाद ही होगी।

