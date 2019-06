सलमान खान ने फूका Bigg Boss 13 का बिगुल, वीडियो शेयर कर बताया कैसा होगा अगला सीजन

बिग बॉस 13 ( Bigg Boss 13 ) की तैयारियां जोरो-शोरो से शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से शो के कंटस्टेंट्स के नामों को लेकर अटकलें चल रही हैं। 23 नामों से जुड़ी एक लिस्ट भी सामने आ चुकी है। हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार शो में कॉमनर्स की एंट्री नहीं होगी और शो की थीम भी हॉरर होगी।

हाल में सलमान खान ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में सलमान खान ने लिखा है, कुछ नया आ रहा है। ( Something new is coming up )

इस वीडियो से ये साफ हो जाता है कि अब ऑफिशियल तौर पर शो की तैयारियां शुरू हो चुकी है। साथ ही इस सीजन में काफी कुछ अलग भी देखने को मिलेगा। वहीं दबंग खान फिर एक बार शो की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। मेकर्स इस बार पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि शो को टीआरपी चार्ट पर फायदा पहुंचे। गौरतलब है कि देश के सबसे मशहूर शो को पिछले सीजन में दर्शकों से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था।