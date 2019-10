Bigg Boss-13: इस कंटेस्टेंट को लोगों ने बताया इस सीजन की ‘चुड़ैल', कारनामा जान दंग रह जाएंगे आप

नई दिल्ली। TV जगत का सबसे पापुलर शो Big Boss 13 आने के बाद से ही छाया हुआ है। इस शो को लॉन्च हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन ये जबरदस्त टीआरपी बटोर रहा है। हर रोज इस शो पर नया हंगामा देखने को मिलता है। कभी कंटेस्टेंट के झगड़े तो कभी उनकी निजी जिंदगी से जुडी बातें शो को सुर्ख़ियों में बनाए रखती है। हाल ही में शो की देसी गर्ल शेफाली बग्गा सोशल मीडिया पर Troll हो रहीं हैं। ट्रोल होने की वजह है उनकी खराब व्यवहार ।इसको लेकर यूजर्स सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

A post shared by Shefali Bagga (@shefalibaggaofficial) on Sep 24, 2019 at 10:38pm PDT

दरअसल, 2 अक्टूबर को आए एपिसोड में बिग बॉस ने घरवालों को 'बिग बॉस हॉस्पिटल' नाम का टॉर्चर टास्क दे दिया। इसमें सिद्धार्थ शुक्ला और कोएना मित्रा को घर वालों ने जमकर टॉर्चर किया। अब बारी थी शेफाली बग्गा की। उनको टास्क के दौरान अपनी बातों से आरती सिंह और रश्मि देसाई को टारगेट करना था। लेकिन इस दौरान शेफाली ज्यादा पर्सनल हो गईं और उन्होंने आरती सिंह की पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ सवाल किए। शेफाली ने आरती से पूछा कि तुम्हारी और सिद्धार्थ की लव स्टोरी का क्या हुआ, शादी टूट गई थी ना?'। शेफाली, आरती के तलाक को लेकर भी सवाल पूछतने लगी। शेफाली के इन सवालों को सुनते ही आरती रोने लगी। जिसके चलते उन्हें उनकी जमकर आलोचना हो रही है और लोग फाली को जमकर खरीखोटी सुना रहे हैं।

Mil gayi Mil gayi Mil gayi... BB season 13 ki "VAMP 🤯 HUMKO MIL GAYI" Gar badnaam hue to Kya hoga.. Camera focus to krega... Limelight me to rahenge... #ShefaliBagga #ShilpaShinde pic.twitter.com/eVoD0ayX7s

#ShefaliBagga आज एक बार फिर अपने सड़कछाप अवतार में आएंगी



We're seeing First alliance of the house in the making #BB13#KoenaMitra + #SiddharthShukla + #ArtiSingh

VERY STRONG TOGETHER