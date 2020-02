बिग बॉस को फिक्सड शो बताने वाली फेरिहा के सपोर्ट में उतरी शिल्पा शिंदे, बताया शो और चैनल का पूरा सच

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) खत्म जरुर हो गया है लेकिन विवादों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) शो के विनर बन गए तो वहीं कई लोगों को ये बात रास नहीं आई। सिद्धार्थ के विनर बनने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेरिहा नाम की एक लड़की सामने आई थी जिसने कहा था कि वो कलर्स चैनल की कर्मचारी है लेकिन सिद्धार्थ के विनर बनने के बाद वो अपनी नौकरी छोड़ रही है। उसने चैनल के कंट्रोल रूम का एक वीडियो भी लीक किया था और कई बातें बताई थी। अब पहले से ही सिद्धार्थ पर आरोप लगा चुकी शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) फेरिहा के सपोर्ट में उतर आई हैं।

Thank you so much Shilpa Shinde Mam for your support .. I'm disgusted with the decision of making molestor& abuser Sidharth Shukla as Winner of Bigg Boss s. He was not deserving. Public has been deceived by @ColorsTV !! #boycottcolorstv pic.twitter.com/pDpVGTS0Ge