फिनाले से पहले इस बॉलीवुड एक्टर ने किया खुलासा, फिक्स है विनर, ये होगा बिग बॉस 13 का विजेता

बिग बॉस सीजन-13 Bigg Boss Season 13 का फिनाले शनिवार को यानी 15 फरवरी को होने वाला है। कंटेस्टेंट्स के फैन पहले कयास लगाने में लगे हुए आखिरकार विनर की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी? यह सवाल के फैंस के मन ही नहीं बल्कि बिग बॉस के घरवालों के मन में उठ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों फैंस और सेलेब्स विनर को लेकर पोल करा रहे हैं। पोल का रिजेल्ट चाहे जो भी हो लेकिन विनर ट्रॉपी को लेकर मुकाबला सिद्धार्थ शुक्ला Siddharth shukla और आसिम रियाज asim riaz के बीच होना तय है।

कौन जीतेगा बिग बॉस-13?

प्रतिभागियों की जर्नी और फैंस के सपोर्ट पर नजर डाले तो यह साफ है कि फिनाले के दिन सिद्धार्थ और आसिम के बीच ही मुकाबला देखने को मिलेगा। कई पोल्स में सिद्धार्थ तो कई में आसिम रियाज को सीजन 13 का विजेता बताया जा रहा है। फिल्म क्रिटिक और एक्टर एसआरके ने तो सिद्धार्थ शुक्ला को कलर्स का दामाद बता दिया है। उन्होंने सिद्धार्थ को बिग बॉस का फिक्सड विनर बताया है।

विनर्स को लेकर भिड़ रहे हैं सेलेब्स

इस बार बिग बॉस के विनर को लेकर प्रीडिक्शंस को देखते हुए कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि विजेता ट्रॉफी के लिए आखिरी दिन तक राय बदलती रहती है। लोगों का मन कंटेस्टेंट की किसी भी हरकत से बदलने के चांस रहते हैं। सिद्धार्थ और आसिम दोनों की फैन फॉलोविंग गजब की है। पिछले दिनों मॉल टास्क होने की अफवाह फैली। मुंबई के ओबेरॉय मॉल में सिद्धार्थ और आसिम के फैंस के बीच जंग छिड़ गई थी। इन दोनों को लेकर सेलेब्स भी भिड़ते दिखते हैं।

क्या सिद्धार्थ को मिलेगा कलर्स का चेहरा होने का फायदा?

लोगों का मानना है कि सिद्घार्थ कलर्स का चेहरा रहे हैं इसलिए चैनल उन्हें ही विजेता बनाएगा। 15 तारीख को होने वाले फिनाले में यह देखना दिलचस्प होगा कि पोल रिजल्टस सही निकलते हैं या नहीं। अब सिद्धार्थ ने बड़ा स्ट्रॉन्ग गेम खेला है। वहीं आसिम रियाज उन्हें उसकाते हुए जबदस्ती का एग्रेशन दिखाने के आरोप लगा चुके हैं।