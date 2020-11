Bigg Boss 14: अभिनव शुक्ला को निक्की तंबोली से घुटनों के बल बैठकर मांगनी पड़ी माफी, लोगों का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जिसके बाद दर्शक भड़कते हुए नजर आते हैं। अब हाल ही में नॉमिनेशन टास्क (Nomination task) के दौरान बिग बॉस ने अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के सामने एक ऐसी शर्त रख दी कि लोगों का गुस्सा भड़क गया। मंगलवार के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान किया था। जिसमें कविता कौशिक (Kavita Kaushik) को बचाने के लिए अभिनव के सामने एक अजीब सी शर्त रखी गई। अभिनव से कहा गया कि वो निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे और अपनी पत्नी रुबीना दिलैक की दी हुई डॉल गिफ्ट कर दें।

कविता कौशिक के लिए निक्की के सामने झुके अभिनव

अभिनव शुक्ला के सामने बिग बास ने शर्त रखी कि उन्हें अपनी दोस्त कविता कौशिक को नॉमिनेशन से बचाना है तो उन्हें निक्की तंबोली से माफी मांगनी होगी। जिसमें उन्हें कहना होगा कि तुम सही थी और मैं गलत..। साथ ही रुबीना दिलैक द्वारा गिफ्ट की हुई डॉल भी निक्की को गिफ्ट करनी होगी। अभिनव ने तो कविता को बचाने के लिए ऐसा कर दिया लेकिन उनके फैंस ये देखकर आग बबूला हो गए। उनका कहना है कि अभिनव के सामने आखिर निक्की से माफी मांगने की शर्त रखी ही क्यों गई।

#BiggBoss14 Why #AbhinavShukla got such a humiliating https://t.co/Np4MbPAXme he had to apologize to #NikkiTamboli and giving her #RubinaDilaik's doll. Even after that #NikkiTamboli showing attitude.Its really unfair with #AbhinavShukla to apologize to a girl like #NikkiTamboli