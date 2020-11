बिग बॉस के घर में अली गोनी कर रहे थे डायरेक्शन, तभी एजाज करने लगे पवित्रा को Kiss.. देखिए वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड से एंट्री करने वाले अली गोनी ने घर का माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। वो अक्सर मस्ती करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में अली सभी घरवालों के साथ मिलकर एक खास सीन क्रिएट कर रहे थे। सभी बड़े ध्यान से अली की बात सुन रहे थे तभी अचानक एजाज खान जाकर पवित्रा पुनिया को किस करते हुए नजर आते हैं। दरअसल, अली राहुल वैद्य के ये टिप्स दे रहे थे लेकिन इसका फायदा एजाज उठा लेते हैं। इस दौरान सभी हैरान रह जाते हैं।

जाहिर है कि पवित्रा पुनिया और एजाज खान की नजदीकियां शो में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जो प्रोमो वीडियो सामने आया है उसमें इसकी झलक साफ दिखाई दे रही है। सभी घरवालें एक जगह पर मौजूद हैं। वहीं अली गोनी सीन को डायरेक्ट कर रहे हैं। अली राहुल से कहते हैं कि आपको ऐसे किस करना है। पवित्रा और एजाज सीन में कपल हैं वहीं राहुल एक्स बॉयफ्रेंड हैं। अली का सीन तब पलट जाता है जब पवित्रा और एजाज एक दूसरे के प्यार में बह जाते हैं और किस करने लगते हैं। एजाज एक बार के बाद दोबारा वही सीन दोहराते हैं।

