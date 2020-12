Bigg Boss 14: क्या अली गोनी हैं सीक्रेट रूम में, जैस्मिन भसीन को मेकर्स ने दिखाया बाहर का रास्ता?

नई दिल्ली | टीवी का सबसे पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस अपने फाइनल राउंड पर चल रहा है। फिनाले वीक में बिग बॉस एक के बाद एक कंटेस्टेंट को बेघर कर रहे हैं। अभी खबर थीं कि घर से अली गोनी (Aly Goni), कविता कौशिक (Kavita Kaushik) और जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) आउट हो चुके हैं। अली ने जैस्मिन के लिए बड़ी कुर्बानी दे दी है। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि अली गोनी असल में घर से बाहर हुए ही नहीं हैं। उन्हें फिलहाल बिग बॉस ने सीक्रेट रूम में रखा है। लेकिन जैस्मिन भसीन सच में घर से बेघर हो गई हैं।

दरअसल, अली और जैस्मिन के एविक्शन से दर्शक और फैंस काफी शॉकिंग हैं। ऐसे में कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं। एक फैन क्लब ने अली गोनी को एडिटेड फोटो शेयर की है जिसमें ये जानकारी दी जा रही है कि पारस छाबड़ा की तस्वीर को एडिट कर अली गोनी का फेस लगा दिया है। फेक फोटो के आधार पर अली को सीक्रेट रूम में दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जैस्मिन भसीन के घर में ना दिखाई देने को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

