Bigg Boss 14: आखिर क्यों रुबीना दिलैक के पैर छूने लगे अली गोनी? पढ़िए पूरी खबर

नई दिल्ली | बिग बॉस में हर बार त्यौहारों के समय में घर के अंदर का माहौल देखने लायक होता है। इस बार भी दिवाली के मौके पर बिग बॉस 14 में एक अलग ही रौनक देखने को मिली। सेलिब्रेशन के दौरान घर में अलग-अलग गेम खेले गए और इस दौरान रुबीना दिलैक ने सभी को अपना दीवाना बना दिया। यहां तक कि अली गोनी उनके पैर छूने पर भी मजबूर हो गए। दिवाली के मौके पर घर में कुछ मेहमान पहुंचे थे और उनके सामने रुबीना ने अपने बेहतरीन डांस मूव्स दिखाए।

दरअसल, रुबीना दिलैक और कविता कौशिक के बीच डांस की जबरदस्त टक्कर हुई। दोनों ने मय्या मय्या गुलाबी तारे पर जमकर डांस ठुमके लगाए। रुबीना का इस गाने पर डांस देखकर सभी हैरान रह गए। वो बिल्कुल प्रोफेशनल डांसर की तरह नाच रही थी। रुबीना इस तरह से अपने डांस में खो गई थीं कि कविता भी उनके सामने फीकी पड़ गई। उसके बाद अली गोनी ने उठकर रुबीना के पैर छुए और उनके डांस की तारीफ की। शो में आए गेस्ट भी रुबीना का डांस देखकर दंग रह गए।

