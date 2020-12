Bigg Boss 14: राखी सावंत के दीवाने हुए लोग, बोले- हर सीजन में लेकर आओ

नई दिल्ली: टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में इन दिनों काफी खलबली मची हुई है। एक के बाद एक कई कंटेस्टेंट्स शो में दाखिल हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले शो के एक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता, कश्मीरा शाह, मनु पंजाबी, राहुल महाजन, अर्शी खान और राखी सावंत ने शो में एंट्री ली है। इन सभी की एंट्री के बाद से शो अब ज्यादा मसालेदार हो गया है। खासतौर राखी सावंत के कारण। वह एंटरटेनमेंट क्वीन कहीं जाती हैं। ऐसे में दर्शक उन्हें बिग बॉस में काफी पसंद कर रहे हैं।

बिग बॉस के घर में एंट्री लेने के बाद से ही राखी और अर्शी खान आपस में एक-दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। दोनों एक-दूसरे का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। राखी घर में सभी को हंसा हंसाकर पागल कर ही रही हैं। वहीं, घर के बाहर दर्शक भी उनकी मस्ती देखकर लोट-पोट हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर राखी के कई फनी वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। साथ ही लोगों की मांग है कि राखी को हर सीजन में लाया जाए, क्योंकि वह बहुत फनी हैं।

Plz bigg boss we want Rakhi Sawant in every season ! Chahe wo khele na khele ! All time Entertainment ! #BiggBoss14 #RakhiSawant

KING RKV IS BACK pic.twitter.com/cspsiePc79 — Harshit The Cutest star (@Thecuteststar) December 15, 2020

#RakhiSawant is the real entertainer on house .... 🤣🤣🤣🤣 Love you rakhi ❤️❤️❤️ @KapilSharmaK9 sir please rakhi ko apne show mein permanent member leke aayo ..stage pe aag lagta dengi yeh ...your show will top the chart ... — RubiNav Fan (@Shipra43962146) December 15, 2020

#RakhiSawant you nailed it.. soooerb answer to #ArshiKhan in her own language.. #ArshiKhan finding it difficult to taste her one kind of medicine.. 😅😂 @BiggBoss @ColorsTV — Saurav Sharma (@SauravS17671382) December 11, 2020

आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कश्मीरा शाह और निक्की तंबोली के बीच झड़प हो जाती है। पहले तो दोनों बहस करते हैं फिर बात धक्का-मुक्की पर आ जाती है। कश्मीरा निक्की पर अपना हाथ भी उठा देती हैं। इस बीच कार्य की संचालक रुबीना दोनों को अलग करती हैं। वहीं, इसी टास्क के दौरान राखी काफी मस्ती करती हुई नजर आती हैं। जिसे देख अभिनव शुक्ला, राहुल और अली जोर-जोर से हंसने लगते हैं।