View this post on Instagram

clothes .. why ? . . . that face you make when someone says abs dikhao ... .. .. . ..🌶️ #spicy #sunday #e #ek #eijazkhan . #hot #sexy is #hoxy . #love is #selflove . #actor #actorslife #india . #bmx #superdry . . and no. ain't havin a midlife crisis. yet .