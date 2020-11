Bigg Boss 14: पवित्रा को बचाने के लिए एजाज ने कुर्बान की अपनी सबसे कीमती चीज, दोनों के निकले आंसू

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 में जैसे-जैसे दिन बढ़ रहे हैं कॉम्प्टीशन भी देखने को मिल रहा है। वहीं इमोशनल तौर पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। हाल ही में कंटेस्टेंट्स के सामने नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी शर्त रखी गई है जो हैरान करने वाली होगी। पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) को नॉमिनेशन से बचाने के लिए एजाज खान (Eijaz Khan) के सामने ऐसी शर्त रखी गई है जिसके बाद माहौल बहुत इमोशनल हो गया। जिसे देख पवित्रा भी खुद को रोने से रोक नहीं पाईं। जैस्मीन भसीन, अली गोनी, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के सामने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

