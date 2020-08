Bigg Boss 14: Jennifer Winget ने ठुकराया Salman Khan के शो बिग बॉस का ऑफर, मिल रहे थे इतने करोड़ रुपए

नई दिल्ली। छोटे पर्दे आने वाला दर्शको का सबसे पसंदीदा शो 'बिग बॉस' (bigg boss 2020 )अब जल्द ही फिर से लोगों का मनोरजंन करने के लिए छोटे पर्दे पर आने वाला है। इस शो में जितना रोमांस देखने को मिलता था उससे कही अधिक यह विवादों से भी घिरा रहा है। अब 'बिग बॉस'(bigg boss 2020 cast) के चाहने वालों के लिए खुशखबरी आई है। एक बार फिर से 'बिग बॉस' (bigg boss 2020 cast)का प्रसारण होने जा रहा है। आपको बतादें बॉलीवुड के दबंग खान एक बार फिर 'बिग बॉस' का 14वां सजीन लेकर हाजिर होने वाले हैं। 'बिग बॉस-14' (bigg boss 2020 promo)का बीते दिनों प्रोमो रिलीज हुआ है, लेकिन अभी टेलीकास्ट की डेट की घोषणा नहीं हुई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 'बिग बॉस' का प्रसारण सितंबर के अंत तक हो सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद अब शो के पार्टिसिपेंट्स को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं हैं।

Confirmed !#JenniferWinget Refused #BB14 offer !

His Manager confirmed ! She was getting 3 crores for doing this season.#ShivinNarang Almost confirmed For #BiggBoss14 ,Last year he refused because of Beyhadh2,Now he is full set to enter #BiggBoss2020



