Bigg Boss 14: करवाचौथ पर रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला का प्यार देख लोगों ने ट्रेंड किया #RubiNav

नई दिल्ली | करवा चौथ (Karva Chauth) का त्यौहार बुधवार को पूरे धूमधाम से देश और विदेश में भी मनाया गया। बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स ने भी करवा चौथ को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। वहीं टीवी के सबसे पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) में भी पहली बार एक शादी शुदा कपल पहुंचा है। जिन्होंने नेशनल टेलिविजन पर इसे सेलिब्रेट किया। रुबीना दिलैक (Rubina Diliak) ने पति अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के लिए व्रत रखा और रात में चांद देखने के बाद उसे तोड़ा। ये देखते ही फैंस ने ट्विटर पर #RubiNav ट्रेंड करा दिया। सोशल मीडिया पर दोनों के प्यारे मोमेंट्स को फैंस शेयर कर रहे हैं।

शो का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें रुबीना को व्रत तोड़ते हुए देखा जा सकता है। जिसके बाद इस जोड़ी के लिए ट्विटर पर लोगों का प्यार उमड़ रहा है। रुबीना के एक फैन क्लब ने ट्वीट करते हुए लिखा- बिग बॉस 14 में ये अब तक का सबसे प्यारा मोमेंट है। हम #RubiNav के करवा चौथ के गवाह हैं।

वहीं एक यूजर ने लिखा- करवा चौथ पर #RubiNav स्पेशल। क्या आप इस कपल को प्यार करते हैं?

एक यूजर ने तो ये तक बताया कि बिग बॉस में जाने वाले सभी कंटेस्टेंट की पीआर टीम उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रही है। लेकिन रूबीना और अभिनव की कोई पीआर टीम नहीं है। तो दोनों को सपोर्ट करो। #RubiNav

Guys did you notice sabhi logo ki PR team Twitter par active like eijaz and jasmin Rahul but #RubinaDiliak and #AbhinavShukla ki koi PR team nhi hai

Unka Twitter account bhi koi handle nahi kar raha hai

So please guys support these two @RubiDilaik and @ashukla09



#RubiNav — Pratik (@Pratik01240472) November 4, 2020

वहीं एक यूजर ने कहा कि जान कुमार सानू को अब पता होना चाहिए कि अगर रूबीना के साथ बुरा बर्ताव किया तो अभिनव उसका क्या हाल करेंगे। अभिनव और रुबीना का ये प्यार सभी को बेहद पसंद आ रहा है। कई सेलेब्स ने भी दोनों को ढेरों बधाईयां दी हैं कि वो नेशनल टीवी पर इस तरह से करवा चौथ मना पाए।

#JaanKumarSanu must now be fully aware that if you misbehave with his wife, kya hashr karenge @ashukla09 aapke!



Don't mess with his woman!#RubinaDiliak #RubinaDilaik @RubiDilaik #AbhinavShukla #RubiNav



"3 foot door se baat karne ka" - The husband of the strong woman! pic.twitter.com/N6rNGXMzjr — Atithee Apoorva (@Atitheeapoorva7) November 4, 2020

Best ko worst mei daal diya, aise kaise chalega Gupta ji 🤣 but koi ni apna apna choice hai. For me #RubiNav jodi is definitely one of the best couples I have ever seen in a reality show. https://t.co/Rak4sQBI0a — Priyanka Hemanti Bhatt (@iPriyankaBhatt) November 5, 2020