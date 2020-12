बिग बॉस के सेट पर पत्नी कश्मीरा शाह को छोड़ने पहुंचे कृष्णा अभिषेक, कहा- इसे यार गिफ्ट रख लो मेरी तरफ से.. देखिए वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में अब चैलेंजर्स की एंट्री के बाद शो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। निक्की तंबोली शो से बाहर हो चुकी हैं। इसके अलावा राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) भी बिग बॉस के घर से जल्द ही बेघर हो जाएंगे। ऐसे में घर में एंट्री करेंगे चैलेंजर्स के रूप में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स। जिसमें राखी सावंत, कश्मीरा शाह (Kashmira Shah), राहुल महाजन (Rahul Mahajan), विकास गुप्ता (Vikas Gupta) और अर्शी खान नजर आएंगे। इस दौरान कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) अपनी पत्नी कश्मीरा को छोड़ने बिग बॉस के सेट पर पहुंचे और उन्होंने सलमान खान के सामने खूब मस्ती मजाक किया। कृष्णा ने कश्मीरा को बिग बॉस का गिफ्ट बताकर उन्हें सौंप दिया।

