Bigg Boss 14: राहुल वैद्य के कैरेक्टर पर निक्की तंबोली ने उठाया सवाल, कहा- तू कुत्ता बनकर...

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के फिनाले वीक में अब घर में सिर्फ चार सदस्य ही बचे हैं। बीते एपिसोड में निक्की तंबोली के साथ राहुल वैद्य का भी पत्ता साफ हो गया। दरअसल, टास्क के दौरान निक्की तंबोली (Nikki Tamboli), राहुल वैद्य (Rahul Vaidya), जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) और रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। इम्यूनिटी पाने के लिए घर के सदस्य जमकर एक दूसरे की पोल खोलते दिखाई दिए। इसी दौरान निक्की तंबोली ने राहुल को लेकर एक बड़ा राज खोल दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कई लोगों का कहना है कि राहुल का राज जानने के बाद दिशा परमार भी नाराज हो सकती हैं।

#BiggBoss14 ke ghar mein entry lene se pehle @rakhisawantt apne andaaz mein kheechengi @rahulvaidya23 ki taang.

Dekhiye Challengers Premier Night aaj raat 9 baje, #Colors par.



Catch it before TV on @VootSelect. pic.twitter.com/QsNmsURnQ4