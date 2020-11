Bigg Boss 14: निक्की तंबोली को जान ने बिना इजाजत किया Kiss, भड़क गए घर के कप्तान अली गोनी

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में आए दिन नए-नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में शो में किन्ही दो कंटेस्टेंट्स को जेल भेजने की बात रखी गई। जिसके बाद सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए नजर आए। पहले घर में रेड जोन का ड्रामा चल रहा था वहीं अब नए कॉन्सेप्ट के साथ पिंजरे को लाया गया है। इसमें घरवालों को किन्ही दो सदस्यों के नाम बताने हैं जो पिंजरे के अंदर जाएंगे। निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) इसमें जान कुमार सानू (Jaan Kumar Sanu) का नाम लेती हैं। वो जान पर बड़ा गंभीर आरोप लगाती हैं जिसे सुन घर के कैप्टन अली गोनी (Aly Goni) भड़क जाते हैं।

#BiggBoss14 ke sadasya kar rahe hain ek doosre ko pinjron mein band. Naye task se phir se badh rahe hain puraane jhagde.



Dekhiye aaj raat 10:30 baje, #Colors par.

Catch it before TV on @VootSelect.#BiggBoss14 #BB14 #BiggBoss2020 pic.twitter.com/6j2edhVq2X