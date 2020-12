बिग बॉस 14: पवित्रा पुनिया ने बताई अपने और एजाज खान की रिश्ते की सच्चाई, कहा 'मेरी फीलिंग असली लेकिन....'

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में इन दिनों एजाज खान (Eijaz Khan) घरवालों का टारगेट बने हुए हैं। घर के ज्यादातर सदस्यों ने बेघर होने के लिए एजाज को नॉमिनेट किया है। वहीं कोई ऐसा भी है जो शो से बाहर जाने के बाद भी एजाज को लगातार याद कर रहा है। हम बात कर रहे हैं टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) की, जिन्होंने कुछ दिन पहले एजाज के लिए एक इमोशनल पोस्ट भी किया था। पवित्रा और एजाज की नजदीकियां शो में सभी ने देखी हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कई मौकों पर रोमांस करते हुए दिखाई दिए। अब पवित्रा ने खुलकर अपने दिल की बात एजाज के लिए कह दी है।

"Agar pitt ke aaye toh ghar mein nahi ghusne denge" 😁 #AsliFans what do you think about this dialogue from Pavitra's pardada and dadaji? #ExtraMasala #BB14OnVoot #BiggBoss2020 #BiggBoss14 #BB14 #Voot#PavitraPunia #EijazKhan pic.twitter.com/ZoKFI0uZZq