घर से बेघर होने के खतरे के बीच Rubina Dilaik पर भारी पड़ी अर्शी खान, कहा- अब तो तेरा पति भी थक गया..

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में जब से अर्शी खान (Arshi Khan) की एंट्री हुई है उन्हें हर एक कंटेस्टेंट को परेशान करके रखा है। पहले वो विकास गुप्ता (Vikas Gupta) के पीछे पड़ी हुई हैं जिस कारण वो शो से बाहर तक कर दिए गए थे। विकास ने गुस्से में आकर अर्शी को पूल में धक्का दे दिया था। वहीं अब अर्शी, रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) को अपना निशाना बनाती हुई दिख रही हैं। हाल ही में बिग बॉस 14 का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अर्शी किचन एरिया की तरफ आती हैं कि कहती हैं रुबीना बेईज्जती करवानी है। उसके बाद अर्शी इस बात पर निशाना साधती हैं कि रुबीना खुद इस बार नियम तोड़ने के कारण नॉमिनेडेट हैं।

संजय खान ने अपनी ही पत्नी की भरी महफिल में की थी पिटाई, खून से लथपथ हो गई थी एक्ट्रेस, टूट गया था जबड़ा

Nominations discuss karne par @Arshikofficial_ ne phir se lagaya @RubiDilaik par nishana! Who do you support?

Tell us in the comments & watch #BB14 tonight at 10:30 PM.



Catch it before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan @PlayMPL #DaburDantRakshak @TRESemmeIndia @LotusHerbals pic.twitter.com/zhPQhBWKBY