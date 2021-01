Bigg Boss 14: फैंस को मेकर्स ने दिया बड़ा झटका, इस कंटेस्टेंट को किया बाहर

नई दिल्ली बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) वीकेंड का वार में इस बार सलमान खान (Salman Khan) बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई वहीं राखी सावंत (Rakhi Sawant) और अर्शी खान (Arshi Khan) का सपोर्ट किया। इसी के साथ इस बार घर से किसी भी कंटेस्टेंट को एविक्ट नहीं किया गया लेकिन आने वाला वीक घर के सदस्यों के लिए खतरा बनने वाला है। राखी सावंत और विकास गुप्ता घरवालों के निशाने पर थे लेकिन दोनों ही सुरक्षित रहे। सलमान ने रविवार के एपिसोड में इस बात की जानकारी दी। वहीं आने वाले हफ्ते में एक कंटेस्टेंट बाहर जाएगा जिसकी जानकारी सामने आ गई है।

नए साल के मौके पर बिग बॉस ने घरवालों को एविक्शन के खतरे से दूर रखा। लेकिन अब सोमवार को एक सदस्य घर से बाहर हो जाएगा। बिग बॉस तक की मानें तो सोमवार को घर से बेघर होने वाला सदस्य कोई और नहीं बल्कि राहुल महाजन होंगे। राहुल इस हफ्ते ही कैप्टन बने थे। ऐसे में उनके एविक्शन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है।

Seems like #RahulMahajan is evicted? Why not #SonaliPhogat ? She was the one with least votes. And after that #ArshiKhan

Why @ColorsTV ?

Rahul was more deserving than Sonali#BB14 #eviction