Bigg Boss 14: राहुल वैद्य से भिड़ना एजाज खान को पड़ा भारी, बोले- तेरी मर्दानगी मर्दो पर निकाल.. देखिए वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में एक बार फिर बड़ा ड्रामा शुरू हो गया। लड़ाई-झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। एजाज खान (Eijaz Khan) घर में हर एक सदस्य से पंगा लिए हुए हैं। हाल ही में वो टास्क के दौरान राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) से जा भिड़े। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा और खरी-खोटी सुनाई। शो के मेकर्स ने एक नया प्रोमो वीडियो शेयर किया है जिसमें राहुल और एजाज बुरी तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। दोनों की लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि राहुल एजाज से लड़ने के लिए आगे भी बढ़ने लगते हैं। इस दौरान घरवाले उन्हें रोकने के बहुत कोशिश करते हैं।

राहुल वैद्य और एजाज खान की गंदी लड़ाई गुरुवार के एपिसोड में देखने को मिलेगी। दरअसल, 'बीबी डक पार्क' (BB Duck Park) टास्क के दौरान राहुल अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो एजाज का ध्यान भटका सके। इसीलिए वो उन्हें काफी बुरा भला कहेंगे और गुस्सा दिलाएंगे। ये करने में राहुल कामयाब होते हुए भी दिखाई दिए। राहुल एजाज से कहते हैं कि प्लीज अपने काम से काम रखो। एजाज कहते हैं कि मैं अपने काम से काम ही रखता हूं। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा दिमाग कितना बकवास है। राहुल कहते हैं कि मेरी गैरहाजिरी में तेरी मर्दानगी बहुत कूट-कूटकर बाहर आ रही थी। देखा मैंने। औरतों पर मर्दानगी निकाल रहा था तू।

