Bigg Boss 14: घर के अंदर पहुंचीं राहुल वैद्य की मां, शादी को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: टीवी का पॉपलुर रियलिटी शो बिग बॉस 14 में आए दिन नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। हर दिन कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई-झगड़े से शो और मसालेदार होता जा रहा है। लेकिन अब शो में फैमिली वीक एपिसोड आने वाला है। इस दौरान कंटेस्टेंट बहुत भावुक नजर आते हैं। अपनी फैमिली को देखकर कंटेस्टेंट रोने लगते हैं। एजाज खान, अली गोली, अभिनव शुक्ला, निक्की तंबोली और राहुल वैद्य की फैमिली से एक-एक सदस्य घर के अंदर आते हैं।

शुरू कर दी हैं शादी की तैयारियां

कलर्स चैनल ने एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है। जिसमें राहुल वैद्य की मां घर के अंदर आती हैं। मां को देखकर राहुल इमोशनल हो जाते हैं। वह उनके लिए गाना भी गाते हैं। उसके बाद राहुल मां से पूछते हैं कि शादी कब करूं? इस पर उनकी मां जवाब देती हैं कि हमने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है। ये सुनकर राहुल खुश हो जाते हैं। वहीं, अली गोनी सीटी बजाते हैं।

